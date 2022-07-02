Бюджет Петербурга потерял более 18 млрд рублей из-за коррупционных схем на медоборудование

Только 6% медоборудования в Санкт-Петербурге поставляют российские производители. Из-за завышенных цен и коррупционных схем при закупке медицинского оборудования бюджет города лишь за последние три года потерял более 18 миллиардов рублей.

Telegram-канал «Хроники» изучил более двух тысяч государственных контрактов в крупнейших государственных больницах Санкт-Петербурга на закупки медицинского оборудования за последние три года.

Как удалось выяснить авторам вышеуказанного Telegram-канала, 85% поставщиков, получивших госконтракты на поставки – это компании из «недружественных стран». Наибольшее количество закупок медицинского оборудования было произведено из Германии, США, Японии и Китая. Россия совместно со своими партнерами в лице Казахстана и Белоруссии занимают последние строчки в данном списке.

Действующая на сегодняшний день схема проведения госзакупок позволяет приобретать оборудование по завышенной цене, при полном отсутствии конкуренции. Дело в том, что производители не продают оборудование напрямую больницам: в этой цепочке участвуют дистрибьютор, устанавливающий условия и цену, и дилер, общающийся с конечным покупателем. Дилеры, не участвующие в сговоре, просто отсекаются от поставок.

Однако на практике складывается в корне противоположная ситуация: один и тот же томограф в Петербурге купят за 252 миллиона рублей, а в другом регионе – за 35, то есть за цену в семь раз меньше. Таким образом власти Северной столицы закупают оборудование в несколько раз дороже, чем другие регионы.

«И так – в каждой изученной нами больнице. Мы составили топ-10 завышений цен, только по этой статистике 411 миллионов рублей «провалились» в коррупционной схеме», – подчеркивают авторы расследования.

Примечательно, что в прошлом году Россия заняла последнюю строчку по расходам на здравоохранение среди крупных экономик мира. Однако до сих пор речи о импортозамещении не идет.

Напомним, ранее СМИ писали, что на протяжении многих лет система здравоохранения Санкт-Петербурга находится в кризисном состоянии. Журналисты связывают это с тем, что медицинская сфера города остро нуждается в качественной модернизации, начать которую следовало бы с ликвидации коррупционного фактора в подведомственных Смольному комитетах.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

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