Юрист Баханович указала на провалы закона о петербургской реновации

Петербургский закон о комплексном развитии территорий, принятый во втором чтении ЗакС и прозванный в прессе «петербургской реновацией», проигрывает во многом московской программе обновления жилого фонда, так как слабо защищает гарантированные Конституцией права собственников жилья, допуская ухудшение их условий жизни. К таким выводам пришла юрист и общественный деятель Ирина Баханович.

По мнению Баханович, рассмотренный и принятый в ускоренном порядке 29 июня закон «О внесении изменений в некоторые законы Санкт-Петербурга по вопросам комплексного развития территорий в Санкт-Петербурге», позволяющий Смольному и уполномоченным правительством Петербурга органам самостоятельно без согласования с парламентом определять границы КРТ – «сырой» и плохо продуманный с точки зрения внятного определения понятий и критериев.

Документ говорит, что таковыми могут признавать не признанные аварийными многоквартирные дома панельного типа 1957-1970 годов, построенные по типовым проектам того времени (тип панельной хрущевки), но ни слова о том, как в этой схеме учитывают мнение жителей и собственников, а собрание жильцов, которое якобы дает возможность спасти дом от сноса, а себя – от депортации на вчерашний пустырь в огромный «человейник» (закон позволяет переселять людей принудительно «в черте города», не ограничивая локацию районом или МО), слишком легко сфальсифицировать и это нередко делали в прошлом.

«Ни слова о том, кто и как будет определять эти критерии и где мнение жителей, собственников в конце концов. Все разговоры о том, что на ОСС (общее собрание собственников) можно будет проголосовать о том, что дом исключат из программы – чушь и бред собачий. Поверьте, как давно практикующему юристу, наши ОСС самые фальсифицируемые. Бедные жители устанут ходить по судам, чтоб доказать, что они не голосовали или голосовали. А ГЖИ будет, как всегда, делать вид, что все нормально. Я знаю, о чем говорю. Подобных кейсов немало», – написала Баханович в Telegram.

Спикер парламента Александр Бельский объяснял, что рассчитывать на жилье в том же муниципалитете выселяемым из «панелек» вряд ли стоит – и это тоже нарушение прав петербуржцев, многие из которых покупали квартиру, выбирая район, а не получили ее от государства.

«Прекрасно. То есть ты купил квартиру в чудном месте, например, Московский район, а отправят тебя в Колпино, допустим. И это при том, что не забываем, ты НЕ получил эту квартиру от государства, а вложил собственные деньги», – продолжила юрист.

По мнению Баханович, если власти реально заинтересованы в реновации жилого фонда, необходимо сначала выявлять действительно ветхие дома, а не ориентироваться на год постройки, и Смольному следует еще раз хорошо все продумать, прежде чем приступать к реализации своих планов.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

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