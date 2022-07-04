В Ленобласти гадюка укусила четырехлетнего мальчика

В Ленинградской области четырехлетний малыш пострадал в результате нападения гадюки. Ребенка госпитализировали.
Инцидент произошел поселке Лужки в Выборгском районе области. Ребенок отдыхал на даче, когда на участок выползла змея. Взрослые не успели среагировать, когда она подползла к мальчику и укусила в ногу.
«Там никогда не было змей, а тут в огороде эта змея взялась, непонятно откуда и укусила. Выскочила с огорода, укусила и отскочила», – рассказала мать ребенка порталу 78.ru.
Родители вызвали скорую, пострадавшего экстренно госпитализировали. Состояние ребенка оценивается как средней степени тяжести.
Санкт-Петербург, Зоя Осколкова
© 2022, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube