В Ленобласти гадюка укусила четырехлетнего мальчика

В Ленинградской области четырехлетний малыш пострадал в результате нападения гадюки. Ребенка госпитализировали.

Инцидент произошел поселке Лужки в Выборгском районе области. Ребенок отдыхал на даче, когда на участок выползла змея. Взрослые не успели среагировать, когда она подползла к мальчику и укусила в ногу.

«Там никогда не было змей, а тут в огороде эта змея взялась, непонятно откуда и укусила. Выскочила с огорода, укусила и отскочила», – рассказала мать ребенка порталу 78.ru.

Родители вызвали скорую, пострадавшего экстренно госпитализировали. Состояние ребенка оценивается как средней степени тяжести.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

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