«Какой-нибудь самодур-губернатор однажды перечеркнет ваши труды»: Пригожин рассказал об инвестклимате Петербурга

Северная столица в 2022 году не попала в ТОП-5 национального рейтинга состояния инвестиционного климата в российских субъектах. В местных СМИ активно поднимаются темы нереализованных инвестиционных проектов, а также невыполненных обещаний градоначальника Александра Беглова. Петербургский предприниматель Евгений Пригожин в интервью «Невским новостям» прокомментировал потерю мегаполисом инвестиционной привлекательности.

Ранее бизнесмен не раз отмечал, что в Санкт-Петербурге «невозможно заниматься инвестиционной деятельностью». В рамках беседы с изданием Пригожин акцентировал внимание на том, что ранее состоял в «неплохих отношениях» с градоначальником Бегловым. Компании бизнесмена сделали «хозяйственнику» несколько инвестиционных предложений относительно Конюшенного ведомства, бывшей промзоны «Горская» и транспортно-пересадочных узлов.

«Например, в чем суть инвестиционного проекта ТПУ – это значит, что я за свой счет делаю всю транспортную инфраструктуру для города – 61 узел – вкладываю туда 176 млрд рублей и использую их в коммерческих целях. Также был проект площадки «Горская», куда я планировал вложить более 60 млрд рублей», – объяснил предприниматель.

Отметим, компания «Мегалайн» подписала соглашение о намерениях реновации территории «Горской» на полях Петербургского международного экономического форума еще в прошлом году (ПМЭФ-2021). Пригожин подчеркнул, что в рамках проекта планировалось создание комфортной бизнес-среды Light Industrial, которая подарила бы городу не только новые рабочие места, но и перспективу для экономического роста. Кластер мог положить старт развитию культуры малых производств не только в Петербурге, но и по всей России.

«Разработать структуру, вернее даже не структуру, а целую культуру малых производств, где любой человек с активной жизненной позицией из плотника может стать производителем дверей, а Самоделкин – владельцем завода, производящего автомобили под русским брендом. И таких людей, которые могут развивать Россию и её производственный потенциал – огромное количество», – подчеркнул бизнесмен.

Пригожин успел привлечь к проекту иностранные компании, инвестиции, однако губернатор Беглов в рамках ПМЭФ-2022 расторг соглашение в одностороннем порядке. Территорию «Горской» отдали под «сомнительные цели». По мнению предпринимателя, на площадке возведут загородный клуб с дачей петербургского губернатора и резиденциями его «дружков с криминальной репутацией».

«Поэтому что касается инвестиционной привлекательности города, она полностью отсутствует по одной причине: город, как известно, возглавляет шайка людей, набивающих карманы и не держащих свое слово. Вы можете вкладывать любые деньги, а какой-нибудь самодур-губернатор, или еще кто из коррумпированных чиновников, в один прекрасный день перечеркнут все ваши труды, украдут проект, а заодно и деньги», – заявил Пригожин.

Предприниматель также ответил на вопрос судьбы Конюшенного ведомства. Ранее Смольный объявил конкурс на право реконструкции объекта – торги были раскритикованы не только общественностью, но и петербургским бизнесменом.

«Одна из моих компаний направила множество обращений о необходимости проведения конкурса, чтобы наконец-то Конюшенное ведомство, которое в разрухе с 1990 года, начали восстанавливать. Посмотрите, какой скандал при этом устроил Беглов, не конкурс, а всем очевидная мошенническая схема. Губернатор, на мой взгляд, сумел наплевать на всех, включая православную церковь», – объяснил Пригожин.

Отдельное внимание бизнесмен обратил на управленческие провалы главы города. Так, за несколько лет «обещания» управленца так и не воплотились в жизнь – петербургское метро не получило никакого развития, станции «Беговая» и «Дунайская» до сих пор нуждаются в ремонте. Пригожин также напомнил, что здание Центра социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов на Васильевском острове не построено до сих пор.

«Парки на Смоленке и Заневский парк тоже не появились. Когда я помогал Беглову выбираться, за ним по пятам ходили и говорили: «Ну сделай хоть что-нибудь». Надежды рухнули», – подытожил бизнесмен.

Резюмируя, Пригожин в ироничном ключе заметил, как «помолодел» управленец. К сожалению, «личные массажи» не смогут наладить жизнь жителей Северной столицы. Местное население уже потеряло доверие к своему губернатору.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

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