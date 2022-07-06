В Санкт-Петербурге обнаружили без сознания четверых подростков

В Санкт-Петербурге в квартире обнаружили четверых несовершеннолетних без сознания. Подростки приняли неизвестное вещество.

Три девочки и юноша были найдены в одной из квартир многоэтажки в Выборгском районе, сообщают местные СМИ. Пострадавших госпитализировали в отделение реанимации детской городской больнице № 5 имени Филатова.

По предположению врачей, подростки приняли неустановленные таблетки, чтобы погрузиться в состояние эйфории. После таблеток их самочувствие ухудшилось, все четверо потеряли сознание.

Медики диагностировали острое пероральное отравление смесью препаратов. Девочки находятся в крайне тяжелом состоянии, их приятель в состоянии средней степени тяжести.

По данным полиции, молодой человек состоит на профилактическом учете в органах ПДН.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»