Цель – набить карман: почему Беглов отвергает перспективные проекты

Предприниматель Евгений Пригожин в новом интервью раскритиковал власти Петербурга. Слова бизнесмена прокомментировал политолог Антон Бредихин.

Как сообщил эксперт в интервью агентству Live24, в Петербурге наблюдаются конфликты между элитами и властью. В этом плане Северная столица существенно выбивается на общем фоне. Как полагает Бредихин, город утопает в проблемах.

Он считает, что недовольство Пригожина вполне обосновано. Бизнесмен предлагал администрации Петербурга ряд проектов для развития Северной столицы, однако губернатор Александр Беглов отклонил их все.

«Элите молчать надоело. Петербург – второй город федерального значения, но с приходом к власти Беглова в нем начали происходить совершенно непонятные вещи, теперь ни о каком балансе между элитой и властью говорить не приходится», – сообщил Бредихин, добавив, что этим Беглов совершил серьезную ошибку.

Эксперт уверен: такое отношение Беглова к бизнесу обусловлено тем, что он «оторван» от федеральной власти. Чиновник решил всем «рулить» самостоятельно, не прислушиваясь к Москве.

«Лично мое мнение, что Пригожин, решившийся на такое интервью, в какой-то мере прав. Губернатор явно заигрался, я бы даже сказал – доигрался», – говорит Бредихин.

Политолог подчеркивает и то, что сегодня чиновника интересует исключительно собственный достаток. Он готов игнорировать проблемы горожан и политику государства, чтобы «набить карманы».

Напомним, ранее бизнесмен Евгений Пригожин дал жесткое интервью, в котором раскритиковал губернатора Александра Беглова. Пригожин отметил, что градоначальник отклонил все его проекты. Например, реновацию «Горской». Соглашение было подписано в рамках ПМЭФ-2021 с компанией «Мегалайн». Однако Смольный проигнорировал это и уже в 2022 заключил такое же соглашение с другой организацией.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

© 2022, РИА «Новый День»