В Петербурге наблюдается серьезный дефицит мест в школах

Более 100 родителей Красносельского района Санкт-Петербурга не смогли отдать своих детей в школу. Журналисты неоднократно обращали внимание на острую нехватку учебных заведений и мест в них, однако при губернаторстве Александра Беглова город не спешит выполнять поручение президента России Владимира Путина об обеспечении доступности детских учебных учреждений.

К десяти часам утра в администрации Красносельского района собралось более 100 родителей, чьи дети не смогли попасть в желаемую школу по итогам первой волны зачислений в первые классы. Соответствующей информацией с журналистами «Фонтанки» поделилась жительница района по имени Юлия. Собравшиеся в администрации родители составляют списки из тех, кто занял очередь. В перечне уже 110 фамилий.

6 июля в Санкт-Петербурге стартовал второй этап зачисления детей в первые классы. Сейчас родители подают заявления в учебные заведения не по месту жительства. Тем, кому отказали в зачислении по прописке, в конфликтной комиссии должны предложить альтернативные места в районных школах.

Журналисты ранее в подробностях рассказывали о проблемах со школами у жителей жилого комплекса «Балтийская жемчужина», где две переполненные школы не могут принять всех желающих. В связи с этим родителям предложили отправить детей учиться на площадки соседних учреждений.

Напомним, СМИ неоднократно обращали внимание, что Санкт-Петербург при губернаторстве Александра Беглова не спешит выполнять поручение президента России Владимира Путина об обеспечении доступности детских учебных учреждений, несмотря на то, что городу выделили из федерального бюджета средства. Так, Путин потребовал обеспечить 100% доступность детских садов к концу 2021 года. Однако сейчас можно с уверенность сказать, что Беглов провалил столь важное поручение президента.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

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