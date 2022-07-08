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Пятница, 8 июля 2022, 15:38 мск

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Беглов уехал «поправить здоровье» в Минводы после критики бизнесмена Пригожина

Архив. Фото: официальный сайт губернатора Санкт-Петербурга

Источники в Смольном сообщают о вынужденном отъезде из Санкт-Петербурга губернатора Александра Беглова. По их словам, градоначальник отправился «поправлять здоровье» в Минеральные воды. Причиной для этого могло стать неустойчивое эмоциональное состояние политика.

Вероятно, здоровье губернатора пошатнулось после волны критики в его адрес из-за провальных реформ в Петербурге. Речь идет как о неудачно стартовавших «мусорной» и транспортной реформах, так и проблеме с уборкой снега зимой.

Судя по всему, последней каплей могло стать публичное высказывание в СМИ бизнесмена Евгения Пригожина о команде Беглова как о «набивающей карманы шайке людей, не держащей свое слово». Такую характеристику они получили, в том числе, после решения Смольного в одностороннем порядке расторгнуть соглашение с компанией «Мегалайн» по реновации экс-промышленной зоны «Горская».

Как информирует источник в Смольном, лечением в Минеральных водах Беглов планирует заниматься до следующего вторника.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

© 2022, РИА «Новый День»

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