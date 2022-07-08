В Петербурге ребенок попал в реанимацию с ожогами борщевиком

В Санкт-Петербурге шестилетний мальчик получил сильные ожоги после контакта с борщевиком. Ребенка госпитализировали.
У малыша диагностировали химический ожог лица, левого предплечья и ног – всего 10% тела. Состояние ребенка оценивается как средней тяжести. Он помещен в палату интенсивной терапии детской городской больницы №1, пишут местные СМИ.
Устанавливается, при каких обстоятельствах мальчик обжегся борщевиком.
Санкт-Петербург, Зоя Осколкова
© 2022, РИА «Новый День»
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