В Петербурге ребенок попал в реанимацию с ожогами борщевиком

В Санкт-Петербурге шестилетний мальчик получил сильные ожоги после контакта с борщевиком. Ребенка госпитализировали.

У малыша диагностировали химический ожог лица, левого предплечья и ног – всего 10% тела. Состояние ребенка оценивается как средней тяжести. Он помещен в палату интенсивной терапии детской городской больницы №1, пишут местные СМИ.

Устанавливается, при каких обстоятельствах мальчик обжегся борщевиком.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

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