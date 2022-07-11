Предприниматель Пригожин раскритиковал запрет на выступление «Ленинграда» в рамках Суперкубка

Футбольный клуб «Зенит» на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге взял очередной трофей – Суперкубок Российской Федерации по футболу. Петербуржцы обыграли московский «Спартак» с разгромным счетом 4:0. Однако этот матч запомнится футбольным фанатам не только игрой, но скандалом, связанным с отменой выступления Сергея Шнурова на разогреве матча.

Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин в ответ на запрос издания «Дни.ру» пояснил, «кто на самом деле отменил выступление Шнурова» в Северной столице. По его словам, поступить так могли только дебилы.

«Не знаю, кто отменил участие Шнурова. Но надо быть законченным дебилом, чтобы запретить группе «Ленинград» спеть в Ленинграде на финале Суперкубка России гимн нашего «Зенита», – считает предприниматель.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

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