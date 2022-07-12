«Надежды нет»: бизнесмен Пригожин обратился к Шнурову с печальными новостями о Петербурге

Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин рассказал о последствиях провальной мусорной реформы Смольного и о том, как на проблему пытался обратить внимание лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров.

Вслед за снежным коллапсом Северную столицу постиг мусорный. С 1 января 2022 года стартовала реформа, которая должна была улучшить систему вывоза мусора, однако случилось диаметрально противоположное явление. Тогда дворы домов города буквально утонули в отходах.

Рассуждая о последствиях провальной политики Смольного во главе с губернатором Александром Бегловым, Пригожин отметил, что бездействие чиновников не раз критиковали не только простые петербуржцы, но и знаменитости, одним из которых стал Шнуров, сочинивший композицию «Пока так», в которой осудил игнорирование проблемы властями Петербурга.

«Как человек, очень оптимистично настроенный по жизни и который рассчитывает, что власть всегда может помочь жителям, назвал эту песню «Пока так», надеясь, что скоро будет лучше. Дорогой Сергей Владимирович, пользуясь, случаем, обращаюсь к Вам. Лучше не стало. Надежды нет, а говнища достаточно», – цитируют бизнесмена «Невские Новости».

Стоит отметить, что за полгода клип на песню «Ленинграда» «Пока так» набрал в YouTube боле 6 млн просмотров, а о проблемах города на Неве узнали жители других городов, но даже это не заставило Беглова действовать.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

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