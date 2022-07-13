В Ленобласти совершил жесткую посадку гидросамолет

Частный гидросамолет совершил жесткую посадку в Ленинградской области. Пилот самостоятельно обратился за медицинской помощью.
Как сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре, авария произошла в Приозерском районе, у Бабушкиных островов реки Вуоксы. Пилот не справился с управлением и совершил жесткую посадку.
По данным надзорного ведомства, мужчина не имел разрешения на полет.
Проверку проводят Северо-Западная транспортная прокуратура и Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР.
Санкт-Петербург, Зоя Осколкова
© 2022, РИА «Новый День»
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