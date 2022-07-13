Сто тысяч бездомных животных Петербурга продолжают ждать обещанный Бегловым приют

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов продолжает пиариться на теме постройки государственных приютов для бездомных животных. Смольный уже неоднократно обещал возвести приюты, однако обещания остаются лишь словами, которые расходятся с действительностью.

Пресс-служба Смольного сообщила, что в поселке Металлострой построят первый государственный приют для бездомных животных, в котором смогут содержать 200 собак и 100 кошек. Конкурсные процедуры по определению подрядчика планируют провести до конца 2022 года, а полностью проектирование будет завершено в следующем году.

«В августе отмечается Международный день бездомных животных. Петербуржцев всегда отличало особое отношение к животным, особенно к тем, кто вынужден жить вне дома. Северная столица – единственный российский регион, где принята Декларация обращения с животными. У нас в городе работают 17 частных приютов для животных, в которых содержатся бездомные животные. Они существуют в основном на средства благотворителей. Теперь мы ведем работу по созданию городских приютов», – сказал губернатор Александр Беглов.

Тема постройки приютов для бездомных животных в Петербурге неоднократно поднималась Бегловым, однако дальше обещаний дело пока не заходило. Так, в январе 2021 года Беглов сообщал о планах по возведению двух приютов. Примечательно, что и в прошлый раз градоначальник громко заявлял о том, что Петербург – единственный российский регион, где принята Декларация обращения с животными. С аналогичными предложениями по строительству глава города выступал и в 2020 году.

Помимо того, Беглов в прошлом месяце пообещал обустроить площадку для бездомных собак в городе-побратиме Петербурга Мариуполе. Однако и это обещание осталось лишь пустыми словами, поскольку за минувший месяц никаких новостей о возведении приюта от Беглова в городе-побратиме не появлялось.

Несмотря на громкие обещания Смольного, 100 тысяч бездомных животных Петербурга продолжают ждать «бегловский» приют уже много лет. Не исключено, что градоначальник будет продолжать пиариться на этой теме, поскольку в Петербурге действительно проживает огромное количество людей, которым не безразлична судьба брошенных животных. Скорее всего, таким нехитрым образом глава города пытается поднять обвалившийся после череды скандалов рейтинг.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

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