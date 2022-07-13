В Карелии из библиотеки похитили книгу стоимостью 5 млн рублей

Из Национальной библиотеки Республики Карелия украли книгу, которая может стоить более 5 млн рублей. Об этом сообщает телеграм-канал «Baza».

Об исчезновении редкого издания «Избранное» Бориса Пастернака стало известно накануне. Предположительно, книгу похитила 36-летняя жительница Москвы.

Экземпляр является желанным для любого коллекционера и очень редко появляется на аукционах. На торгах стоимость книги доходит до нескольких миллионов. Так в 2018 году на аукционе «Литфонда» издание продали за 5 млн рублей.

Дело в том, что Избранное» Пастернака напечатали в издательстве «Советский писатель» в 1948 году, но тираж был почти полностью уничтожен из-за критики автора в Союзе Писателей.

Петрозаводск, Зоя Осколкова

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