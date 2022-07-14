Жителей Петербурга призвали не бояться нашествия пчел

Жители Санкт-Петербурга дважды за неделю пожаловались на роившихся пчел, которых видели в городе. Специалисты призвали не бояться насекомых.

Как сообщила пресс-служба управления Росприроднадзора по СЗФО, скопления пчел видели в Приморском районе города и Всеволожском районе Ленинградской области. Дело в том, что сейчас насекомые мигрируют и в скором времени найдут себе новый дом.

Как правило, роевой инстинкт просыпается с середины апреля, когда улей заполняется молодыми поколениями семьи. Отделившийся рой останавливается в безветренном месте. Затем пчелы-разведчицы подыщут место для гнездования.

По словам специалистов, этот процесс занимает до трех дней, в это время насекомые не опасны. «В период роения пчелы из улья вылетают с запасом пищи. Таким образом, они малоподвижны в данный период и не представляют угрозы для человека», – говорится в сообщении.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»