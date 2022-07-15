Скандал с награждением чиновницы Боголюбовой: что известно на данный момент

История с награждением замглавы администрации Пушкинского района Петербурга Татьяны Боголюбовой продолжает развиваться и обрастать подробностями. В пятницу, 15 июля, стало известно, что редакция «Федерального агентства новостей» направила запрос на имя губернатора Петербурга Александра Беглова, в котором попросила градоначальника высказаться по ситуации. Ранее информацию СМИ о награждении чиновницы, ставшей известной после срыва патриотической выставки о Мариуполе и защите Донбасса, прокомментировал предприниматель Евгений Пригожин.

Напомним, несколько дней назад по ТГ-каналам и СМИ Петербурга прошла информация о том, что Татьяну Боголюбову, сорвавшую выставку о Мариуполе и в поддержку спецоперации РФ, наградят. О поощрении чиновницы, выступившей против выставки о СВО, сообщил телеграм-канал «Площадь Восстания» со ссылкой на собственные источники.

Авторы канала отметили, что в наградных документах Боголюбовой значится формулировка «За сознательность», что выглядит как издевка. Несмотря на большой резонанс в инфополе, Смольный и лично губернатор Беглов предпочли отмолчаться и до сих пор официального подтверждения или опровержения информации о награждении Боголюбовой и в целом – реакции на срыв выставки, – не последовало.

Ситуацию прокомментировали многие эксперты, активисты, неравнодушные петербуржцы. Так, информационное агентство LIVE24 обратилось к бизнесмену Евгению Пригожину с просьбой дать оценку награждению Боголюбовой. Ответ предпринимателя опубликовала пресс-служба компании «Конкорд»:

«Уже сейчас можно сказать, что администрация Петербурга не просто не поддерживает патриотически настроенных россиян, а всеми своими действиями активно показывает отношение к патриотической идеологии. И тот факт, что Смольный награждает чем-либо чиновницу Пушкинского района Татьяну Боголюбову (которая сорвала патриотическую выставку «Мариуполь – битва за русский мир» и потребовала убрать изображения Арсена «Моторолы» Павлова), это подтверждает. Мы видим реальную попытку администрации района и Смольного вытереть ноги о лицо патриотов», – подчеркнул Пригожин.

К сохраняющему молчание Беглову теперь обратилась редакция ФАН. Агентство направило в адрес градоначальника официальный запрос, который должен пролить свет на позицию Смольного и Беглова по ситуации со срывом патриотической выставки и награждением Боголюбовой.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

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