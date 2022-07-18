В Ленобласти совершил жесткую посадку Ми-8

В Ленинградской области совершил жесткую посадку вертолет Ми-8. По предварительной информации, пострадали три человека.

Инцидент произошел рядом с Гатчиной у коттеджного поселка «Горки Лэнд». На кадрах, опубликованных в телеграм-каналах, видно, как вертолет закружило, а затем он жестко ударился о землю и заглох.

Позже стало известно, что Ми-8 принадлежит Росгвардии Северо-Западного военного округа. На борту находиилсь три человека, предварительно, все живы.

В настоящее время на месте работают оперативные службы. Причины инцидента установит специальная комиссия.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»