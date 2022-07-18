Пригожин напомнил Беглову о возложенной на Петербург обязанности восстановить Мариуполь

Петербургский предприниматель Евгений Пригожин напомнил губернатору Александру Беглову о подписанном соглашении с Мариуполем, согласно которому Смольный должен помочь городу-побратиму в восстановлении инфраструктуры.

Напомним, к помощи мариупольцам подключилась Тульская область, таким образом ответственность за Мариуполь несут сразу два региона. Бизнесмен Пригожин выразил сомнения, что город на Неве во главе с Бегловым справится с этой задачей достойно.

«Петербургские власти не только о Мариуполе, но и о Петербурге позаботиться не могут. Внимательно слежу за деятельностью Шугалея. Вчера он уже сделал заявление по поводу необходимости присутствия Беглова либо в Петербурге, либо в Мариуполе. Ни там, ни там его никто найти не может. Насколько я понимаю Ваш вопрос, Вы хотите стимулировать Беглова позаботиться о Мариуполе. Я с удовольствием Вам в этом помогу: «Дорогой Александр Дмитриевич, пожалуйста, съездите в Мариуполь. Там не страшно», – приводит слова предпринимателя пресс-служба компании «Конкорд».

Отметим, что Петербург в последнее время переживает непростой период. В городе за время губернаторства Беглова накопилось множество проблем. Петербуржцы даже писали петицию за отставку градоначальника, однако тот заявил, что не намерен покидать свой пост.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

© 2022, РИА «Новый День»