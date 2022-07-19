В Петербурге прошла посвященная «бесхозяйственности» Беглова выставка

Активисты движения «Молодой Петербург» провели выставку «Достижения антинародного бесхозяйства», в рамках которой показали наиболее яркие провалы городских властей под руководством губернатора Александра Беглова в различных областях. По мнению организаторов мероприятия, многочисленные сомнительные «достижения» Смольного стали ярким примером чиновничьей слепоты, глухоты и полного непонимания того, что на самом деле нужно Северной столице.

Как отмечают активисты на странице своего сообщества в социальной сети «ВКонтакте», петербургские чиновники умудрились «успешно припоздать» во всех сферах жизнедеятельности города – в вопросах сельского хозяйства и градостроительства, развитии рыбного хозяйства и сохранении водных ресурсов, промышленности, экологии, робототехнике и даже в искусстве. Перспективные земли, пишут участники движения, годами поглощает борщевик, промышленные площади, готовые стать рентабельными общественными пространствами, уничтожаются в пожарах, а водоемы отравляются мусором, провоцируя таким образом «гибель всего живого» в акваториях Санкт-Петербурга. Однако главному «хозяйственнику» Александру Беглову, по всей видимости, все эти проблемы безразличны.

«Не заботят Беглова и постоянно растущие свалки, фонтаны, с завидной периодичностью бьющие из-под земли в разных районах. Приоритет всегда отдается образу деятельного главы, который мелькнет в прессе. На главных страницах проверенных изданий градоначальник всегда при деле на фоне только что постеленного газона. За кадром же остаются разрушенные стены расписанных вандалами памятников архитектуры, «фас» на которые коммунальщики не получают никогда. С заботой о горожанах с легкой руки чиновников под кистью коммунальных служб умирают лишь легендарные муралы Петра, Хармса, Бродского и других – это ли не пример чиновничьей слепоты, глухоты и полного непонимания, что на самом деле нужно этому городу?» – задаются вопросом активисты.

Стоит отметить, что поводов для проведения выставки «Достижений антинародного бесхозяйства» в Северной столице действительно достаточно. СМИ неоднократно писали о неспособности городских властей под руководством Беглова организовать работу коммунальных служб, эффективно провести «мусорную реформу», разработать программы по реставрации и приспособлению к современному использованию объектов культурного наследия, а также провести переход на новую модель транспортного обслуживания с учетом нужд и пожеланий жителей Санкт-Петербурга.

Многочисленные проблемы города, не решаемые на протяжении долгого времени администрацией Александра Беглова и профильными комитетами Смольного, негативно отражаются на рейтинге губернатора и общественных настроениях в Северной столице. Систематическое игнорирование жалоб и обращений со стороны чиновников привело к тому, что петербуржцы все чаще начали требовать немедленной отставки действующего градоначальника.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

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