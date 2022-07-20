Клинок Беглова острый только на словах: петербуржцы сняли ролик о «борьбе» с борщевиком

Молодежное движение «Город перемен» представило сатирический анимационный ролик, посвященный неэффективным мерам по борьбе с борщевиком в Санкт-Петербурге. Как отмечают авторы, восточная притча «Бегущий от борщевика» рассказывает историю усатого «самурая», чей клинок «оказался острым только на словах». Под самураем подразумевается губернатор Петербурга Александр Беглов.

Притча «Бегущий от борщевика» повествует о двух братьях-самураях, город которых оказался зараженным опасным сорняком. Один из братьев не растерялся и вступил в борьбу с борщевиком, а второй пообещал решить проблему и сбежал.

«Жил-был самурай, и было у него два сына. Первый всегда делал то, что обещал, а второй лишь обещал, что сделает. И вот однажды на народ самураев напасть нашла – орды борщевика поганого стали землю отравлять. Первый сын обнажил клинок и начал рубить сразу без раздумий. Второй пообещал, что к 2024 году «все будет», и убежал в неизвестном направлении.

С тех пор прозвали первого сына – Лидер воинов, а второго – Беглов. Борщевик до сих пор преследует трусливого отпрыска самурая, напоминая окружающим, что он вряд ли когда-нибудь кому-то поможет», – сообщает «притча».

Как отмечают активисты, на создание ролика их вдохновила безуспешная борьба с борщевиком в городе на Неве. С начала июля на портале «Наш Санкт-Петербург» оставлено 188 жалоб на ядовитый сорняк, растущий в границах города. Сок и пыльца растения ядовиты и приводят к поражению организма разной степени тяжести. Администрация города обещает решить проблему заражения борщевиком лишь через десять лет.

Заросли борщевика обнаружены на кладбищах, в парковых зонах, возле воды, а недавно кусты опасного растения были найдены в «сердце» города – у Петропавловской крепости. При этом борщевик нередко занимает самые популярные места для отдыха петербуржцев. Горожане недовольны тем, что растения мешают отдыхать, прорастая на газонах и даже детских площадках. По мнению петербуржцев, руководство города не спешит избавляться от опасного сорняка, так как с годами число территорий, пораженных борщевиком, растет.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

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