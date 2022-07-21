Вишневкий указал на постановочный характер эфира ЦУР о «реновации» Беглова

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский раскритиковал прошедший 20 июля прямой эфир Центра управления регионом (ЦУР), посвященный вызвавшему широкий общественный резонанс законопроекту «Комплексное развитие территорий» (КРТ). По его словам, ключевые актуальные вопросы, больше всего волнующие петербуржцев, ведущий эфира так и не задал приглашенным представителям Смольного. Об этом парламентарий написал в своем Telegram-канале, добавив, что, скорее всего, в аппарате губернатора Александра Беглова намеренно не стали затрагивать те вопросы, на которые очень не хотят отвечать. В таком случае, можно предположить, что данное мероприятие носило постановочный характер.

В среду, 20 июля, ЦУР Санкт-Петербурга провел эфир, в ходе которого вице-губернатор Николай Линченко и председатель городского Жилищного комитета Олег Зотов рассуждали о процессе реализации в Северной столице программы КРТ. Помимо представителей Смольного также присутствовал ведущий, который задавал вопросы касательно законопроекта, предложенного губернатором Александром Бегловым. Вишневский полагает, что наиболее острые вопросы, на которые в горадминистрации не смогут дать обоснованные и емкие ответы, заранее было решено не задавать, либо ведущий совершенно не компетентен в данной тематике.

«Внимательно посмотрел эфир на сайте Смольного, где обсуждалась проблема очередной реновации <…> Главные вопросы, которые волнуют горожан, этот ведущий не задал вообще. Или он не знает этих проблем, или намеренно не хочет их затрагивать», – написал парламентарий.

Заместитель руководителя фракции «Яблоко» в Закособрании Петербурга обратил внимание, что в Смольном не учитывают того факта, что многие собственники жилья, попавшего под действие «реновации по-бегловски», не захотят получать денежную компенсацию от городских властей, поскольку на фоне очевидных изменений на петербургском рынке недвижимости они не смогут приобрести за полученные средства равнозначное жилье в желаемом районе.

«Если начнется массовое переселение, и огромное число граждан, получив денежную компенсацию, кинется с этими деньгами на жилищный рынок в поисках другого жилья, тут же (поскольку резко вырастет спрос) вырастут и цены. После чего шансы приобрести другое, равнозначное жилье, станут еще ниже. Ни слова не было сказано о том, что люди хотят остаться в своем муниципалитете или, в крайнем случае, в районе. А сегодня у них нет никаких гарантий на это», – констатирует Борис Вишневский.

Также депутат ЗакСа Санкт-Петербурга подчеркнул, что в Смольном повсюду ищут «провокации» на фоне процесса консолидации граждан, выступающих против очевидно недоработанного законопроекта о КРТ, вместо того, чтобы пойти навстречу горожанам и исправить имеющиеся в нем изъяны. Парламентарий не видит ничего необычного в том, что петербуржцы, не желающие с подачи городских властей быть выселенными из уютных обжитых кварталов за КАД, продолжают объединяться для совместного противодействия принудительной «реновации по-бегловски».

«Если уж говорить о «провокации», так это принятие закона о КРТ в настолько сыром и непродуманном виде, с отклонением всех попыток его исправить, что гражданам становится ясно, что их собственность и их привычный образ жизни – в опасности. Вместо того, чтобы править ущербный закон, пытаются заклеймить тех, кто указывает на его недостатки. Это тупиковый путь», – подытожил Вишневский.

Петербургский юрист Ирина Баханович в эфире программы «Итоги дня» на телеканале «78» ранее заявляла, что продвигаемый Александром Бегловым и его ближайшим окружением проект КРТ не принесет жителям домов, попавших под снос в ходе его реализации, ничего хорошего. При этом она отмечала, что данная «реновация» выгодна девелоперам, задействованным в ней, которые на месте снесенных «хрущевок» возведут коммерчески выгодные многоэтажные дома.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

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