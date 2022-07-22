Решение перенести яхт-клуб на территорию «Горской» показало отсутствие стратегии Смольного

Решение Смольного о временном размещении яхт-клуба на месте бывшей промзоны «Горская» вместо строительства крупного инновационного кластера в очередной раз показало отсутствие у чиновников стратегического плана развития Петербурга.

Напомним, администрация города во главе с Александром Бегловымотказалась от строительства IT-кластера и промышленной складской зоны формата Industrial Light, которую собиралась реализовывать компания «Мегалайн» в Лисьем носу. Генеральный директор компании Геннадий Корупятник сообщил, что Смольный принял в одностороннем порядке решение о расторжении соглашения уже после проведения конкурса на лучшее архитектурное решение для «Горской»:

«Буквально за день до публикации работы победителя международного конкурса мы узнали, что город намерен расторгнуть с нами соглашение, подписанное как раз в рамках ПМЭФ-2021 и заключить новое соглашение по развития территории с СПб РСОО «Яхт-клуб Санкт-Петербурга», – рассказал в интервью «Невским новостям» Геннадий Корупятник.

Как сообщает «Правда.ру», главной причиной такого безответственного шага стало полное отсутствие стратегического плана развития города на будущее и «потакание» «Газпрому» ради некой сиюминутной выгоды.

Тем временем компания «Мегалайн» уже потратила несколько сотен миллионов рублей на проект инновационного кластера, которые город не собирается возвращать. Поэтому представители фирмы намерены отстаивать свое право на реализацию уже готового проекта, даже если придется делать это через суд.

Санкт-Петербург, Светлана Моршинская

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