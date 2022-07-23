«Кастрация и овация»: Пригожин рассказал, что досталось Петербургу вместо реновации

Предприниматель Евгений Пригожин в комментарии изданию «Дни.ру» прокомментировал поправки губернатора Александра Беглова в закон о КРТ. Как полагает бизнесмен, в Петербурге с этим наблюдаются серьезные проблемы.

Пригожин отметил, что обычный процесс реновации предполагает переселение горожан из ветхого жилья в новое. Затем власти сносят эти ветхие дома и строят на их месте комфортные кварталы, куда заселяют других владельцев. При этом основной упор делается на повышение этажности – это важное условие для современных мегаполисов.

«Но в любой сказке у царя есть два сына, один – умный, один – дурак», – цитирует предпринимателя пресс-служба компании «Конкорд».

Он сравнил то, как осуществляется реновация в двух городах: Северной столице и официальной. В Москве горожане получают не только комфортные квартиры, но и отличную среду – «иногда до жуткой зависти и неприличия». В Петербурге дела обстоят совсем иначе. Местные власти хотят выселить жителей хрущевок, чтобы они «пожили на вокзале». После этого новое жилье им могут выдать на окраине.

«Поэтому на ваш вопрос, могу ли я рассказать про реновацию в СПб, скажу так: «В Петербурге реновации нет. Есть овация, кастрация и менструация», – резюмировал Пригожин.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

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