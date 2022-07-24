Связываемый с Бегловым бизнесмен Нисанов получает гражданство Португалии

Согласно появившейся в СМИ информации, бизнесмен Год Нисанов ожидает решения властей Португалии по заявке на получение гражданства. Предприниматель известен своей активной деятельностью в Санкт-Петербурге, где за счет связей с губернатором Александром Бегловым получает ключевые городские контракты, касающиеся в том числе передачи объектов культурного наследия.

По информации газеты Publico, решения по предоставлению гражданства Португалии ожидают бизнесмены Лев Леваев и Год Нисанов, которые ранее получили документы от Еврейской общины Порту, подтверждающие их «сефардское происхождение». Как уточняет издание, евреи-сефарды были изгнаны из Португалии и Испании в XV веке, однако сейчас законодательство этих стран позволяет их потомкам получить гражданство в упрощенном порядке. Стоит отметить, что с июня текущего года Нисанов находится под санкциями США.

Девелопер Год Нисанов, выходец из Азербайджана, является сооснователем компании «Киевская площадь», в активы которой входят агрокластер «Фуд Сити», торгово-развлекательный центр «Европейский», гастромаркет «Депо» и гостиница «Украина» в Москве. Кроме того, предприниматель известен своей активной деятельностью в Петербурге, где состоит в близких дружеских отношениях с губернатором Александром Бегловым и главой местной азербайджанской диаспоры Вагифом Мамишевым.

Как ранее писали СМИ, именно Нисанов был основным претендентом на торгах по Конюшенному ведомству в рамках программы «Рубль за метр», несмотря на то, что уже успел прославиться в качестве человека, не обеспокоенного вопросом сохранения объектов культурного наследия. Так, руководитель «Киевской площади» неоднократно становился фигурантом громких расследований, а в Москве запомнился тем, что «покалечил» исторический павильон на Патриарших прудах в ходе возведения элитного ресторана.

Однако в результате на торгах за право аренды Конюшенного ведомства в Петербурге победу одержала компания «БахчаСарай», которую связывают с дочерью Беглова Ольгой Кудряшовой. При этом Нисанов открыто заявлял о намерении заняться реконструкцией этого исторического памятника, и даже успешно вел соответствующие переговоры с главой города. Поэтому маловероятно, что бизнесмен, планировавший заняться реконструкцией Конюшенного ведомства и лично инициировавший его включение в инвестиционную программу, стал бы участвовать в торгах опосредованно. Но не исключено, что Беглов мог использовать связи с миллиардером для создания запутанной цепочки из юридических лиц и передачи в дальнейшем Конюшенного ведомства в распоряжение компании своей дочери.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

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