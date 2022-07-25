В Санкт-Петербурге пациент устроил резню в больнице

В одной из больниц Санкт-Петербурга пациент накинулся на других больных и медперсонал. В результате пострадали четыре человека.

Инцидент произошел в колпинской больнице №33. 34-летний мужчина поступил неделю назад с острым панкреатитом. Первое время он вел себя нормально, но сегодня утром вооружился перочинным ножом и напал на людей в отделении.

Медики сумели остановить буйного пациента, приперев его к стенке каталкой и прижав руки швабрами. В таком виде его и обнаружили приехавшие на вызов полицейские и задержали нападавшего.

В результате ножевые ранения получили четыре человека, двое из них находятся в тяжелом состоянии, за их жизни борются врачи, передает телеграм-канал Baza.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

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