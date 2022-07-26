Гранты Смольного на 150 млн рублей достались распространителям фейков о России и СВО

На минувшей неделе, 21 июля, Комитет по печати правительства Санкт-Петербурга подвел итоги конкура на распределение грантов для СМИ. Почти 150 миллионов рублей было распределено между 55 печатными изданиями, интернет-порталами, телекомпаниями и радиостанциями. При этом выбор получателей грантов вызывает определенные вопросы. Одна часть субсидий оказалась предоставлена СМИ, активно занимающимся обелением репутации губернатора Александра Беглова, другая досталась изданиям с нулевой аудиторией. Среди получателей денег от Смольного оказались даже те, кто желает России гибели и забвения.

Ранее СМИ обратили внимание, что почти 35 миллионов рублей по грантам досталось принадлежащим Смольному СМИ и таким изданиям, как «Фонтанка», на страницах которой расхваливается деятельность петербургских чиновников, в особенности действующего главы города Александра Беглова.

В некоторых случаях предвзятость работы изданий доходит до абсурда. Например, на страницах газеты «Социальная политика. Медицинское обозрение» практически каждый третий материал посвящен губернатору. В 2022 году она получит из бюджета почти 2 миллиона рублей.

Имеются в списке победителей и проекты, сама формулировка которых вызывает вопросы. Так, комиссия выделила интернет-сайту «Спорт день за днем» 2,5 миллиона рублей на два проекта, один из которых «Олимпийский десант Петербурга». Сайт действительно посвящен спортивной жизни города, вот только в 2022 году Олимпиада закончилась еще в феврале. Никаких эксклюзивных материалов в период проведения игр обнаружить на сайте нам не удалось.

Но важнее всего, что деньги из бюджета Петербурга пойдут СМИ, которые открыто продвигают антироссийскую повестку. Комиссия во главе с председателем Комитета по печати Владимиром Рябоволом выделила 400 тысяч рублей порталу «Лениздат.ру». А вот так выглядит главная страница портала.

На сайте регулярно публикуются материалы в поддержку «журналистов», занимающихся дискредитацией российской армии и распространением фейков. Там можно найти подробные инструкции, как таким «журналистам» избежать ответственности за свою деятельность и переехать за границу.

В конце февраля Роскомнадзор обязал «Лениздат.ру» удалить фейковую статью о спецоперации на Украине, а в июне возбудил административное дело. Учитывая, что подведение итогов конкурса на получение грантов проходило в июле, крайне маловероятно, что Смольный не знал о деятельности портала.

Не столь явную антироссийскую позицию заняла редакция журнала «Сеанс», которому Смольный выделил 3,5 миллиона рублей. Издание посвящено мировому кинематографу и выходит 4 раза в год. Там нет материалов о спецоперации, мировой политике, иноагентах и фейк-ньюс, только кино. Однако в анонсе к апрельскому выпуску редакция журнала довольно четко выразила свое отношение к России.

В начале журналисты «Сеанса» очень расстроились, что они больше не смогут за бюджетный счет печатать свое издание в латвийской типографии. Также их опечалило закрытие изданий, занимающихся публикацией фейков о России на иностранные деньги. Погибших от украинской армии 2,6 тысячи мирных жителей Донбасса редакции журнала, вероятно, не столь сильно жаль.

Дальше журналисты «Сеанса» сравнивают Россию с Грегором Замзой, героем произведения «Превращения» Франца Кафки.

А финал истории таков – герой умирает, забытый своими близкими.

Не смотря на такую интерпретацию событий, редакция «Сеанса», как и редакция «Лениздата», не стесняются подавать заявки на государственное финансирование. Впрочем, это достаточно типичный стиль поведения для российских журналистов, блогеров и политиков с антироссийскими взглядами. Куда важнее то, что находятся чиновники, которые даже в сегодняшних реалиях продолжают одобрять выделение госгрантов для них.

Но в Петербурге, судя по всему, поддержка антироссийских взглядов чиновниками стала нормой. Например, в конце июня замглавы Пушкинского района сорвала патриотическую выставку, посвященную освобождению Мариуполя. СМИ обращали внимание и на то, что высокопоставленные чиновники Смольного стараются избегать заявлений в поддержку спецоперации по защите населения Донецкой и Луганской Народных Республик. Но одно дело молчать, а другое дело финансировать из городского бюджета тех, кто не скрывает своей антироссийской позиции. Мы рассчитываем, что надзорные органы обратят внимание на произошедшее и потребуют от Смольного ответа за столь неординарное распределение 150 миллионов рублей.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

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