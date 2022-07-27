В Ленобласти брат отрубил сестре палец топором

В Ленинградской области семилетняя девочка лишилась пальца. Травму случайно нанес брат. Об этом сообщают «Невские новости».

Как рассказали изданию в Санкт-Петербургском государственном медицинском педиатрическом университете, дети играли во дворе частного дома, когда мальчик взял топор и ударил девочку по руке.

Пострадавшую госпитализировали, где провели операцию по восстановлению. «Сегодня утром палец бледно-розового цвета, а это значит, что все идет хорошо», – рассказал детский хирург Михаил Азаров.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства произошедшего.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

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