Главу Федерации мотоспорта Санкт-Петербурга заподозрили в педофилии

В Санкт-Петербурге по подозрению в педофилии задержан председатель правления Федерации мотоциклетного спорта Санкт-Петербурга Максим Бубликов, сообщает ТАСС со ссылкой на информированный источник. 54-летнему мужчине вменяют насильственные действия сексуального характера в отношении 15-летней девочки.

«По данным следствия, не позднее 19 мая 2022 года, находясь в квартире дома №64 корпус 2 на Кондратьевском проспекте, мужчина совершил действия сексуального характера под угрозой применения насилия в отношении девочки-подростка 2007 года рождения, уроженки Санкт-Петербурга», – рассказал источник в правоохранительных органах.

Задержанный стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней»). Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

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