Районные администрации Петербурга игнорируют распоряжение Беглова о стабилизации рынка соцпита

На минувшей неделе, 21 июля, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов провел рабочее совещание с членами городского правительства по вопросам детского социального питания. Были приняты ряд нормативных изменений, призванных, по словам главы региона, обеспечить стабильность рынка в условиях санкционного давления. Однако по факту оказалось, что чиновники распоряжение выполнять не спешат и открывают закупки по старым правилам.

Так, одним из главных нововведений в «антикризисных» мерах Беглова стал отказ от долгосрочных контрактов на детское соцпитание. По мнению градоначальника, однолетние соглашения позволят оперативно реагировать на колебания рынка и заключать их по актуальным ценам.

СМИ уже отметили, что на деле срок контрактов никак не влияет на финансирование. Ярким тому примером стал мартовский рост цен на основные продукты питания в России. Многие регионы, в том числе и Петербург, дополнительным распоряжением увеличили стоимость действующих контрактов с операторами школьного питания. В то же время, как отмечают эксперты, в рамках краткосрочных контрактов комбинаты не заинтересованы в развитии школьных пищеблоков и их модернизации, так как по истечении года контракт может уйти уже другой компании.

Районные чиновники Петербурга, вероятно, также считают контрпродуктивным сокращение контрактов и игнорируют распоряжение Беглова. Так, 27 и 28 июля, спустя неделю после губернаторского совещания, администрация Василеостровского района объявила 20 тендеров на организацию питания в детских садах. Срок разыгрываемых контрактов два года – с 1 сентября 2022 года по 31 августа 2024 года. По какой причине проигнорировано распоряжение губернатора, непонятно.

Подобные инциденты происходят и в других районах Петербурга. Так, администрация Фрунзенского района в период с 20 по 26 июля объявила пять тендеров на организацию питания в школах. Распоряжение губернатора касательно сроков контрактов исполнено, они будут действовать ровно один 2022/2023 учебный год. Вот только цены чиновники рассчитали на основе действующего тарифа, а тем временем Смольный готовит повышение этих тарифов на 60% с 1 января 2023 года. Очевидно, что говорить об актуальности цен не приходится, и комбинаты могут участвовать в тендере только на свой страх и риск – нет никаких гарантий, что цены будут проиндексированы городским правительством. Это также ставит под вопрос целесообразность инициатив Беглова.

В Калининском районе тендеры были объявлены еще до губернаторского совещания, и они также прошли по старым правилам. Контракты заключаются на два года и по действующим сейчас тарифам.

Ранее известный бизнесмен Евгений Пригожин жестко раскритиковал систему школьного питания в Петербурге, указав на нежелание Беглова и его команды исправлять ситуацию. Объявленные районами торги наглядно демонстрируют, что даже если губернатор озвучивает какие-либо инициативы по развитию сектора, то они не воплощаются в жизнь.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

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