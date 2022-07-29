Туристический кластер в петербургской промзоне «Горская» начнут строить не раньше весны 2025 года

Туристическая зона с яхт-клубом, академией парусного спорта и торгово-развлекательным комплексом в бывшей промзоне «Горская» в петербургском поселке Лисий Нос появится лет через пять-шесть. И только если в Смольном снова не передумают «поменять концепцию».

Новый инвестор промзоны «Горская» начал «активные работы» по подготовке объекта к строительству. По планам, «Яхт-клуб Санкт-Петербурга» в ближайшие три года будет «напряженно» перекладывать бумажки с места на место и проводить согласования объектов инфраструктуры на территории, которую получил под строительство «Академии парусного спорта» и примыкающих объектов. Только в марте 2025 года инвесторы собираются закончить это планирование и примерно к середине весны того же года приступить к непосредственным работам. Сколько будет вестись само строительство, пока неизвестно – по тем же планам концепция будущей туристической зоны в «Горской» будет готова не раньше декабря 2022 года.

Компания «Мегалайн», которая планировала возвести на этом же месте IT-кластер с зоной для малой промышленности, планировала к весне 2025 года уже полностью сдать объект в эксплуатацию. Так, в 2021 году предыдущий инвестор предоставил Смольному концепцию развития «Горской», к осени были сделаны все финансово-экономические обоснования концепции и начались согласования со всеми структурами петербургского правительства. Зимой и весной 2022 года был проведен конкурс на лучшее архитектурное решение для будущего кластера и уже в начале июня 2022 года «Мегалайн» предоставил готовый макет обновленной территории в поселке Лисий Нос Санкт-Петербурга.

Однако такая работа губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова отчего-то «не впечатлила». Смольный разорвал соглашение с «Мегалайном» в одностороннем порядке, чтобы градоначальник мог демонстративно в рамках ПМЭФ-2022 подписать соглашение с командором «Яхт-клуба Санкт-Петербурга» о строительстве на этом же месте очередного яхт-клуба в городе и очередной «развлекательной зоны». Как следует из дорожной карты, составленной яхт-клубом (имеется в распоряжении редакции), концепция будет в декабре 2022, только в марте 2023 будет создаваться социально-проектная компания для реализации проекта.

В генеральный план Санкт-Петербурга объект собираются вносить весной 2023 года, к июню того же года только начнутся «согласования основных технических решений по устройству транспортной и инженерной инфраструктуры». А вот «Разработка градостроительной документации в отношении объектов транспортной и инженерной инфраструктуры» будет только к апрелю 2024 года. Подготовка паспортов объектов, скорее всего, будет подготовлена к июлю 2024 года, в августе собираются передать документы на согласование в Минстрой РФ, а само предоставление земельных участков начнется не раньше февраля 2025 года. Только к марту должна быть завершена подготовка к строительству, однако и тут все зависит от самой концепции и проекта. Само строительство, если когда-нибудь вообще начнется, будет завершено примерно к 2027-2028 году. Причем если бы город начал реализацию инвестиционного проекта «Мегалайна», то в 2025 году уже бы начал работать IT-кластер, который бы уже приносил доход в виде налоговых отчислений и в городской, и в федеральный бюджет.

Проект «Яхт-клуба Санкт-Петербурга» может состояться только в том случае, если петербургские власти к тому моменту опять не «передумают». Нужно напомнить, что самую первую концепцию строительства в Горской туристической зоны с подводным рестораном, гостиницами и прочими благами цивилизации отклонил пришедший в конце 2018 года в качестве врио губернатора Александр Беглов. В 2024 году полномочия действующего градоначальника истекают и не факт, что он останется в той же должности после выборов. Какие планы будут на промзону «Горская» у следующего губернатора, пока неизвестно. Возможно, тогда будет принята новая концепция… еще лет на пять-шесть.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

© 2022, РИА «Новый День»