Жители Шушар требуют от Смольного вернуть быстрый и предсказуемый общественный транспорт

Жители Шушар в довольно резкой форме указали Комитету по транспорту на негативный эффект от отмены маршруток. Пользователи Сети назвали решение чиновников «редкостным вредительством» и выступили за быстрый и предсказуемый транспорт.

Комитет по транспорту Санкт-Петербурга опубликовал 31 июля на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте» пост о дополнительных электричках в Ораниенбаум в день проведения Главного военно-морского парада. Однако в комментариях петербуржцы в очередной подняли наиболее волнующую их сегодня тему движения наземного общественного транспорта, в систему которого в рамках реформы Смольного был внесен ряд изменений.

В частности, жительницы поселка Шушары Оксана выразила возмущение в связи с полной отменой маршруток, что в результате привело к острой нехватке транспорта, длинным очередям на остановках и переполненным салонам автобусов. Женщина также подчеркнула, что ситуация в скором времени усугубится, так как с сентября детям и подросткам нужно будет ездить на учебу, а их родители ограничены графиком работы учебных заведений.

«Отменить маршрутки – вредительство редкостное для Шушар – у нас нет ни трамваев, ни троллейбусов, электрички ходят не часто и с перерывом, не все останавливаются в Шушарах. Пишут, что 190 автобус ждать всего 15 минут в час пик – разве это допустимый перерыв при кол-ве населения в Шушарах более 50.000 человек? и этому надо радоваться? Опять же – зима впереди, дети и подростки с сентября на учебу, пожилые люди, которым стоять лишние 15-20 минут не всегда просто, да еще проталкиваться, чтобы попасть в автобус. Родители ограничены еще и графиком работы детсадов, продленки в школе, а учащимся тоже утром опаздывать нельзя и бесполезно говорить, что ехать приходится из Шушар», – написала гневный комментарий Оксана.

Не обошлось в обсуждении проблемы и без так называемых «бегловских троллей», которые попытались доказать, что до транспортной реформы «возили пассажиров на грязных раздолбанных пазиках реально как свиней», и что «свинство – это ездить на маршрутках». Но жители Шушар справедливо уточнили, что они выступают не конкретно за возвращение маршруток, а за быстрый и предсказуемый наземный общественный транспорт.

«Неужели вам трудно понять, что мы не за маршрутки????? Где про маршрутки? Мы хотим быстрый и предсказуемый транспорт, не обязательно маршрутки, пусть это быстрые и предсказуемые автобусы! Сейчас автобусы очень медленно едут, да еще и с пересадками. Это очевидный факт», – подчеркнула одна из местных жительниц.

Напомним, новая модель транспортного обслуживания, внедряемая чиновниками Смольного с 1 апреля, уже четыре месяца подвергается жесткой критике в связи с непродуманными решениями администрации губернатора Александра Беглова. После отмены части маршрутов петербуржцы не получили равнозначной замены, из-за чего горожанам стало неудобно добираться на работу с дополнительными пересадками, а время в пути значительно увеличилось. Ранее жители Северной столицы уже собирали подписи с требованием вернуть упраздненные маршруты, в том числе и уникальные, аналогов которым нет.

Санкт-Петербург, Светлана Моршинская

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