В Белом море потерпело бедствие маломерное судно

В Мурманской области потерпело бедствие маломерное судно. Известно, что в тот момент на борту было пять человек. Проводится поисково-спасательная операция.
ЧП произошло в Белом море, в районе Княжой Губы, неподалеку от поселка Зеленоборский, сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.
На место происшествия направлены силы МЧС в составе 10 спасателей и шести единиц техники. Поиски пропавших продолжаются.
«Причины бедствия судна устанавливаются», – добавили в надзорном ведомстве. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
Мурманск, Зоя Осколкова
© 2022, РИА «Новый День»
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