В Петербурге балкон обрушился вместе со стоящими на нем людьми

В Санкт-Петербурге балкон рухнул вниз, когда на нем стояли люди. В результате пострадал один человек.
Как сообщают местные СМИ, ЧП произошло в пятиэтажном доме на Новочеркасском проспекте. На четвертом этаж семейная пара находилась на балконе, когда конструкция обрушилась.
Мужчина успел схватиться за металлическую решетку и не получил серьезных травм. Девушка была госпитализирована в больницу. Медики диагностировали у пострадавшей сотрясение мозга, надрыв связок голеностопа и обширные ссадины.
О произошедшем проинформированы власти и правоохранительные органы.
Санкт-Петербург, Зоя Осколкова
© 2022, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube