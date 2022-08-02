В Петербурге балкон обрушился вместе со стоящими на нем людьми

В Санкт-Петербурге балкон рухнул вниз, когда на нем стояли люди. В результате пострадал один человек.

Как сообщают местные СМИ, ЧП произошло в пятиэтажном доме на Новочеркасском проспекте. На четвертом этаж семейная пара находилась на балконе, когда конструкция обрушилась.

Мужчина успел схватиться за металлическую решетку и не получил серьезных травм. Девушка была госпитализирована в больницу. Медики диагностировали у пострадавшей сотрясение мозга, надрыв связок голеностопа и обширные ссадины.

О произошедшем проинформированы власти и правоохранительные органы.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

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