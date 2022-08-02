Строящийся рыболовный траулер загорелся в Санкт-Петербурге

На судостроительном предприятии «Адмиралтейские верфи» в Санкт-Петербурге произошел пожар. Горит строящийся рыболовный траулер.

Как сообщили в региональном управлении МЧС, сообщение о пожаре поступило в 11:24 по местному времени. «Происходит горение на строящемся судне, рыболовецком траулере. Площадь возгорания и дальнейшая информация уточняются, – уточнили в ведомстве. – Сведения о пострадавших на данный момент не поступали».

По данным МЧС, к ликвидации пожара привлечено 14 единиц техники и 58 человек личного состава.

В соцсетях появилось видео с места ЧП. На кадрах несколько расчетов пытаются потушить пожар и с воды, и с берега. Очевидцы сообщают, что находившиеся на судне рабочие успели покинуть борт, передает телеграм-канал Mash.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

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