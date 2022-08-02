Смольный использует лояльных экспертов для популяризации закона о КРТ

Администрация Петербурга использует лояльных ей спикеров, чтобы снизить негативный фон из-за резонансного закона о комплексном развитии территорий (КРТ). В СМИ появляется множество публикаций о том, почему инициатива губернатора Александра Беглова полезна как для города, так и для жителей Северной столицы. Однако сами петербуржцы с документом не согласны и пытаются отстаивать свои права.

Губернатор Беглов ранее внес законопроект о КРТ, который подразумевает снос хрущевок в центральных районах Петербурга. Жителей домов обещают расселить, предоставив им аналогичное жилье в других районах Северной столицы. Горожане выступили резко против такой инициативы, а в СМИ появились мнения представителей экспертного сообщества, где объясняется, чем на самом деле может обернуться документ. Например, новое жилье будет предоставлено исходя из его кадастровой, а не рыночной стоимости, из-за чего петербуржцы не смогут получить равноценную жилплощадь.

Этот и другие негативные момент нового закона о КРТ Смольный пытается нивелировать заявлениями «говорящих голов» – спикеров, лояльных текущей администрации. Эксперты рассказывают, чем хорош новый документ, а также пытаются опровергнуть всю ту негативную информацию вокруг закона.

Например, депутат ЗакСа Дмитрий Павлов, один из голосовавших за принятие документа, в одном из эфиров пытался доказать, что петербуржцы получат равноценное старому жилье. Это также является положительным моментом для застройщика, подчеркивал он, поскольку строительство новых домов простимулирует рынок. При этом депутат пытался доказать, что кадастровая стоимость жилья сейчас якобы соответствует рыночной, поэтому «реновации» горожанам бояться не стоит. Однако на вопрос о том, что делать, если петербуржцам не хватит денег от застройщика на новую квартиру, Павлов отвечать не стал.

Еще одним экспертом за «реновацию» выступил Сергей Максимов, заведующий кафедрой землеустройства и кадастров в СПбГУ. Он заявил, что город в случае сноса жилья может предоставить в аренду другое, а владельцы старой квартиры смогут через какое-то время вернуться в новое жилье в своем районе.

Однако большинство петербуржцев с новым законом о КРТ не согласно и опасается множества проблем, которые возникнут по ходу реализации инициативы губернатора Беглова. Одна из них – переселение в непригодное жилье на окраинах Петербурга. В попытках остановить процесс они объединяются в группы и собирают подписи в отмену этого закона. Горожане также обращают внимание, что Смольный не может доходчиво назвать плюсы «реновации» даже через своих экспертов. Последние в ряде эфиров выдают заготовленную информацию, но ответить на вопросы тех же журналистов не могут или попросту игнорируют их.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

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