Финские власти отобрали у российских дипломатов церковь

В Финляндии российским дипломатам отказали в аренде ряда объектов недвижимости, в том числе здания, переоборудованного под церковь. Об этом сообщает генеральное консульство России.

В конце 1980-х годов здание в городе Турку было передано генконсульству Советского Союза в безвозмездное пользование. 20 лет назад в нем с согласия финской стороны открыли церковь.

Сейчас городская администрация решила прекратить сотрудничество с Россией. После начала спецоперации на Украине мэрия Турку сообщила, что расторгает соглашение об аренде. По словам российских дипломатов, обращения прихожан были проигнорированы.

«Руководство прихода забрало церковное имущество, и в конце июля здание было передано местным властям», – рассказали РИА «Новости» в диппредставительстве.

Хельсинки, Зоя Осколкова

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