В Карелии прорвало магистральный газопровод

В Карелии произошел прорыв на магистральном газопроводе Волхов-Петрозаводск, возник пожар. Последствия аварии устраняются. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

ЧП произошло в Прионежском районе, рядом с деревней Таржеполь. Экстренные службы получили сообщение около семи утра. На месте прорыва началось факельное горение высотой до 15 метров, огонь также выжег лесную подстилку на площади 0,5 га.

Пожар удалось быстро потушить. Отмечается, что никто не пострадал. Подачу газа по аварийному участку прекратили, давление в трубе снизили.

«В настоящее время подача газа ограничена на ряд предприятий республики. Чтобы избежать перебоев в работе, ПАО «ТГК-1» и Кондопожский ЦБК перешли на резервные источники топлива. Аварию на газопроводе планируется устранить сегодня к вечеру и восстановить газоснабжение потребителей в полном объеме», – сообщили в правительстве. Причину произошедшего установит специально созданная комиссия.

Петрозаводск, Зоя Осколкова

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