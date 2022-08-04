В Петербурге убийца съел в суде свое признание

В Санкт-Петербурге оштрафовали обвиняемого в убийстве мужчину за то, что он съел свою явку с повинной. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города.

Инцидент произошел в зале Ленинградского областного суда в декабре прошлого года. При ознакомлении с материалами уголовного дела мужчина вырвал пять листов из первого тома с чистосердечным признанием и заявление, написанные им собственноручно.

Документы обвиняемый порвал на мелкие кусочки и начал их есть со словами «Я этого не писал».

Суд признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 294 УК РФ (вмешательство в какой бы то ни было форме в деятельность суда в целях воспрепятствования осуществлению правосудия) и оштрафовал на 40 тысяч рублей.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»