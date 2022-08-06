Количество безработных в Ленобласти в 2 раза меньше, чем в Петербурге

В Ленинградской области безработных более чем в два раза меньше, чем в Петербурге. Если в соседнем регионе их насчитывается всего 7,5 тысяч человек, то в Северной столице – почти 17 тысяч.

Пресс-служба администрации Ленинградской области сообщила, что в 2022 году местной бирже труда удалось устроить на работу более 11,4 тысячи человек при условии обращения 22,4 тысячи граждан. В поиске сейчас находятся 7 500 безработных. Общий уровень безработицы в Ленобласти составил 0,5%.

В Петербурге ситуация с работой в 2 раза хуже – не трудоустроены 16,9 тысячи человек. При этом Смольный ранее рапортовал о «тенденции» на снижение безработицы, но за неделю им удалось устроить лишь 121 человека.

Такое количество «высвобожденных» от работы в Петербурге власти объяснили санкциями, из-за которых закрылись многие предприятия, как отечественные, так и зарубежные. В попытках как-то решить проблему в Смольном предложили высококвалифицированным специалистам устроиться на работу в сфере коммунальных услуг, то есть, подметать улицы.

«Но надо учесть: у нас сейчас летний сезон и есть много работ, связанных с благоустройством, с уборкой города, со многими другими вещами», – заявлял губернатор Александр Беглов.

Позднее градоначальник отчитался об открытии нового предприятия в городе, которое даст около 300 новых рабочих мест. Однако проблему трудоустройства это не решит, отмечали журналисты.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

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