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Четверг, 11 августа 2022, 05:57 мск

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Беглов выделил миллиарды на фонд, который петербуржцы считают мошенническим

Правительство Петербурга начнет выделять субсидии на услуги по капитальному ремонту многоквартирных домов, согласно постановлению Александра Беглова. Между тем, основного получателя субсидии НКО «Фонд – региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» горожане считают сомнительной конторой, которая лишь «осваивает» бюджеты.

Губернатор Александр Беглов подписал постановление правительства Санкт‑Петербурга «О предоставлении в 2022 году субсидии на финансирование оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в Санкт‑Петербурге».

В соответствии с постановлением субсидии предоставляются некоммерческой организации «Фонд – региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах», а также управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным и жилищно-строительным кооперативам (в отношении многоквартирных домов, собственники помещений в которых формируют фонд капитального ремонта на специальном счете).

На предоставление субсидии в 2022 году в бюджете Санкт‑Петербурга предусмотрено 3 миллиарда рублей.

Между тем, отзывы горожан об НКО «Фонд – региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» далеки от позитивных. В лучшем случае НКО называют некомпетентной организацией. В худшем – эпитеты менее приятные.

«Сомнительная организация. Еще одна контора по выкачиванию денег с петербуржцев. Вреда больше, чем пользы, а поэтому исторические здания в нашем городе, если не находятся на главных центральных улицах, выглядят жалко и убого! Состояние балконов и фасада дома 41 по улице Ленина и со стороны улицы Полозова на первых двух фото от сентября 20014 года. В настоящее время еще хуже. Ни текущего ремонта ни капитального!» – пишет пользователь Любовь Графцева.

«Я с ФКР столкнулась год назад, когда переходили с розовых счетов. Долгов по ЖКХ у меня нет, но ФКР выставил мне счёт на 1517 рублей, я ездила на Тобольскую, пыталась выяснить откуда они взяли такую сумму, но получила лишь хамство в ответ. В течение года я отслеживала выставленные мне к оплате суммы и в апреле подвела итог, меня обокрали на 527,9 р. Учитывая прошлый печальный опыт общения, я последний платёж сделала меньше именно на эту сумму. Они могут писать гневные письма, но мне наплевать. Пусть подают в суд, я буду только рада, надеюсь с них там содрать за материальный и моральный ущерб», – указывает Марина Малешек.

«Полный бред, всегда платил все квитки, и тут на те -заплатите ка нам взносы!!!!,а капремонт так до нашего дома и не дошел, начали делать кап ремонт по сантехнике, 2,5 этажа сделали ,бросили, начали делать ремонт крыши, только лебедку установили и тоже ничего не произошло, лебедка так и стоит уже скоро год как. Я уж не говорю про общее состояние дома, в котором ремонт был где то в 1960 году», – жалуется Дмитрий Г.

Всего у страницы НКО в Яндексе 419 комментариев, большая часть из которых негативная. Оценка организации – единица. Это самая маленькая оценка, которую можно поставить в сервисе.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

© 2022, РИА «Новый День»

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