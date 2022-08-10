В Санкт-Петербурге школьницу изнасиловали в троллейбусе

На юге Санкт-Петербурга 17-летнюю школьницу изнасиловали в троллейбусе средь бела дня.

Незнакомый мужчина напал на несовершеннолетнюю около семи часов вечера 8 августа, сообщает 78.ru, ссылаясь на источник в правоохранительных органах. Преступление было совершено на Ленинском проспекте.

Пострадавшей удалось запомнить приметы насильника. Ориентировку разослали в отделения полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела

Преступник, по описанию девушки, был в возрасте 40-45 лет, ростом 180-185 см, нормального телосложения, с черной бородой. Был одет в синюю ветровку, белую футболку. На поясе у него была сумка, а на глазах – солнцезащитные очки.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

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