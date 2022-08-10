Пригожин: «У губернатора будет много времени, чтобы вычеркнуть из Генплана все обещанные станции метро»

Новый Генеральный план Петербурга превратился в «одну большую авантюру», уверен предприниматель Евгений Пригожин. Об этом он заявил в интервью «Невским новостям».

Он подчеркнул, что в прошлые годы аналитики бизнесмена предлагали множество конструктивных изменений в Генплан, однако по факту в жизнь они не воплощаются. При этом предприниматель не исключает, что информация о строительстве новых 89 станций метро, обещанных губернатором Петербурга Александром Бегловым, также вскоре исчезнет из градостроительного документа.

«В Петербурге есть практика, когда в Генплан ежегодно вносится пакет изменений. И в этом пакете тысячи изменений, которые касаются как значительных, так и незначительных объектов. Поэтому поверьте мне, у губернатора будет достаточно времени, чтобы все 89 станций вышвырнуть прочь из Генплана. Тем более, у меня есть подозрение, что ни в 2040 году, ни в 2050 году товарищ Беглов все-таки не будет губернатором», – рассказал Пригожин журналисту «Невских новостей».

Он также отметил, что глава города не дает никакой конкретики по выполнению своего обещания и не называет никаких сроков. Это происходит потому, что никто ничего делать не собирается. Бизнесмен подчеркнул, что в Петербурге на данный момент ведется строительство только четырех станций метрополитена, а еще 5 только проектируются.

«Все остальное – это брехня, собачий лай. Поэтому и обещания даются днем, потому что ночью за них могут оштрафовать», – подытожил предприниматель.

С полной версией интервью Евгения Пригожина можно ознакомиться на сайте «Невских новостей».

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

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