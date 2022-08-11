Смольный может пустить под снос девятиэтажные «панельки» Петербурга

Несмотря на все заверения петербургских чиновников о том, что программа комплексного развития территории Санкт-Петербурга касается исключительно пятиэтажек, в законе таких ограничений нет. Прикрываясь «реновацией», уже завтра под снос могут пойти девятиэтажки на Васильевском острове, в Невском, Калининском, Московском и других районах города.

Постоянное повторение «мантры» Смольного о том, что под программу реновации в Петербурге попадают только пятиэтажные панельные «хрущёвки», построенные по типовым проектам «немного» не соответствуют закону о комплексном развитии территории города. Согласно принятому петербургским ЗакСом 29 июня нормативному акту, под снос могут пойти панельные дома 1957-1970 годов, построенные по типовым проектам. Про этажность в законе нет ни единого слова.

При этом чиновники во всех комментариях и интервью делают упор именно на именование «хрущевка» – то есть типовые строения времен правления Никиты Хрущева с пятью этажами. Так, например, вице-губернатор Петербурга Николай Левченко в интервью «Фонтанке» рассказал, что мол на Васильевском острове нет домов, которые бы подпадали под действие нового закона и людям там, дескать, можно успокоиться.

«На Васильевском острове раскидывали листовки и в кирпичных, и в девятиэтажках. Хорошо, что районное звено быстро отреагировало, разъяснили горожанам. Я отдельно попросил главу района посмотреть по реестру. Говорит: ну нет у нас на балансе такого рода дома – панельной хрущевки. То есть даже гипотетически на основании этого критерия ни одна территория Васильевского острова не может даже при желании включаться в КРТ», – рассказал вице-губернатор Левченко читателям «Фонтанки».

Однако на Васильевском острове есть панельные дома упомянутых годов постройки, только они выше пяти этажей. Так, например, на улице Наличная дом 34 литера А 1969 построен в 1969 году, расположенный рядом на Наличной дом 36, корпус 1, литера А возведен в 1970 году и так далее.

И подобных девятиэтажек в Санкт-Петербурге еще много, они не только на Васильевском острове. Под действие закона о реновации могут попасть девятиэтажки в Калининском, Невском, Московском и Фрунзенском районах. В Интернете уже опубликована интерактивная инфографика, на которой можно ознакомиться со всеми этими адресами.

С полной интерактивной картой можно ознакомиться здесь >>>

Принятый в июне 2022 года закон о комплексной реновации территорий Петербурга уже вызвал негодование огромного количества петербуржцев. Помимо того, что в законе не прописано положение о том, что после горожане остаются «прикрепленными» к своему району, беспокойство вызывает и то, что ни законодатели, ни чиновники во главе с губернатором Александром Бегловым не говорят какие именно районы собираются сносить, а после перестраивать. По самым скромным подсчетам под действие закона КРТ могут попасть около миллиона граждан из пятимиллионного города. Помимо этажности «хрущевок», есть большие сомнения и в том, что будут выполняться другие условия закона – например, материал, из которого построено здание или год постройки, в опубликованном накануне генплане видны совсем другие кварталы на месте тех домов, которые якобы не подпадают под действие закона о КРТ. К слову, за уточнениями по программе реновации в Смольный уже обратились представители администрации президента РФ, обратившие внимание на общественный резонанс.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

© 2022, РИА «Новый День»