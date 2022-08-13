Шумоизоляция вместо штрафов за лай: Смольному посоветовали средства «для тишины»

Запрет скулить, лаять и производить иные резкие звуки по ночам и выходным, который грозит петербургским собакам в случае одобрения парламентом предложения из Смольного, не имеет никакого отношения к попыткам сделать жизнь людей и животных в городе комфортнее, а нужен исключительно «для галочки», так как зафиксировать «правонарушение» собаки будет непросто. Для того, чтобы избавить горожан от шума, нужны совсем иные меры, которые не касаются животных и их хозяев, уверены гости итоговой программы «Открытой студии» на канале «78», обсуждавшие новую инициативу.

Иногда людей, которые вызывают полицию на громкий лай собаки, понять можно: если хозяева уехали и собака всю ночь одна – самая воспитанная будет лаять, и с этим ничего не сделать, пояснил депутат ЗакС Алексей Цивилев.

«Собаке не прикажешь не лаять, но бывают случаи, когда можно понять соседей. Хозяин уезжает в отпуск, оставляет ключи родственникам, они приходят два раза в день выгуливать, а ночью, когда одна, будет лаять. Такие случаи не единичны, а учитывая, что на звукоизоляции у нас экономят, слушать лай придется всю ночь», – сказал он.

Но чтобы взять с человека штраф, собак придется, во-первых, пересчитать, во-вторых, составить протокол, зафиксировав, что «правонарушение» совершила именно эта собака, что очень сложно, добавил он.

Его собеседник – президент фонда развития городского самоуправления Кирилл Страхов, и вовсе связал проект и его обсуждение с «попытками заменить вечернее юмористическое шоу Урганта», но предложил поговорить серьезно о первопричинах. По мнению Страхова, процедура протоколирования шума и взимания штрафа в Петербурге слишком долгая и она не работает, как и большинство запретительных инициатив, на которые так щедр Смольный, но в борьбе за тишину действовать надо иначе.

«Бюрократические процедуры у нас слишком длинные. Слишком простое решение, чтобы попиариться на новом законопроекте, но оно не решает проблему людей. Надо включить работы по шумоизоляции в домах в программу капремонта – чтобы те деньги, которые мы платим за капремонт дома, можно было потратить на то, чтобы избавиться от шума», – сказал он.

Закон о тишине для собак, предложенный на рассмотрение ЗакС Смольным, стал бурно обсуждаемым проектом не только в Петербурге. Граждане, в числе которых депутаты, общественники и знаменитости, раскритиковали его, отметив, что собакам лаять не запретить – они следуют инстинкту, а лишать зверей «голоса» с помощью операции по подрезанию связок – живодерство, и подталкивать к такому поступку людей аморально.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

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