За сутки в Петербурге еще 14 человек скончались от COVID-19

Эпидемиологическая обстановка с COVID-19 в Санкт-Петербурге продолжает ухудшаться, что подтверждают официальные данные с сайта администрации города. Так, за минувшие сутки в городе на Неве коронавирус выявили у 3 761 местного жителя – на 307 больше, чем накануне. Кроме того, пополнилась летальная статистика – за последние 24 часа от заболевания умерло еще 14 человек. В городском Комитете по здравоохранению при этом по-прежнему не предпринимают никаких мер для сдерживания пандемии и не занимаются стимулированием населения к вакцинации.

Источник: администрация Санкт-Петербурга

По состоянию на сегодняшний день, в специализированных стационарах Петербурга на лечении с ковид и пневмониями находится 2 069 граждан. За последние сутки в медучреждения с соответствующим диагнозом поступило еще 166 человек, при этом выздоровели лишь 126. В реанимациях в тяжелом состоянии из-за опасного вируса находится 181 человек, к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ) подключены – 24. Помимо прочего, на амбулаторном лечении с подтвержденным COVID-19 и подозрением на инфекцию числится 16 328 петербуржца.

В общей сложности в Северной столице развернуто 2 142 койки для ковид-пациентов, из которых свободными остаются лишь 73 (порядка 3,4%). Ранее петербургские СМИ отмечали, что на фоне стремительного роста числа заболевших COVID-19 койки для тяжелобольных могут закончиться уже в ближайшей перспективе. В администрации губернатора Александра Беглова фактически ничего не делают для того, чтобы избежать новых проблем в городской системе здравоохранения. Более того, из-за нехватки мест в стационарах власти могут снова начать сокращать плановую медицинскую помощь и диспансеризацию.

Усложняется ситуация с пандемией коронавируса в Северной столице и крайне низкими темпами вакцинации, из-за чего городу будет непросто достичь необходимого уровня коллективного иммунитета. В экспертном сообществе неоднократно критиковали возглавляемый Дмитрием Лисовцом петербургский Комздрав, который отличился слабой работой в периоды предыдущих всплесков заболеваемости COVID-19, малоэффективными мерами в борьбе с распространением вируса и провалом прививочной кампании.

Ранее сообщалось, что суточный прирост новых случаев заражения коронавирусом нового типа в Санкт-Петербурге в среднем составляет около 20%. Такую неутешительную статистику подтвердили результаты недавнего исследования аналитика и сооснователя портала Watching COVID-19.ru Алексея Куприянова.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

© 2022, РИА «Новый День»