«Он лежал под столом, и никто его не трогал, чтобы не будить лихо»: Пригожин рассказал о новом Генплане Петербурга

Петербург потратит десятки своих бюджетов бездарно, триллионы собранных налогов будут похоронены в землю, а чиновники получат колоссальное количество взяток и откатов, заявил петербургский бизнесмен Евгений Пригожин, комментируя Генплан Смольного, общественное обсуждение которого завершилось несколько дней назад.

По словам предпринимателя, время нового Генплана пришло, но чиновники допустили ряд ошибок: документ должен был быть принят еще в 2020 году и в течение пары лет существовал в прежнем виде, а потом был в спешке принят.

«Ежегодно в него вносились тысячи изменений, каждое из которых обходилось застройщикам и инвесторам в большие деньги. А так как все эти деньги, очевидно, распиливаются в недрах Законодательного собрания и различных архитектурных комитетах, в то время как окружение нового губернатора уже заняло теплые места, то спешки с Генеральным планом не было никакой. Он лежал под столом у чиновников, никто его не трогал, чтобы не будить лихо», – отметил Пригожин.

В итоге пришло время его принимать, но он тем временем никаким образом не соответствует стратегии развития города, добавил бизнесмен.

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Санкт-Петербург, Екатерина Попова

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