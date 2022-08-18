Минобороны перебросило в Калининград три МиГ-31 с гиперзвуковыми «Кинжалами»

Минобороны России сообщило о перебазировании на аэродром Чкаловск Калининградской области трех самолетов МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» в рамках выполнения дополнительных мероприятий стратегического сдерживания.

Истребители-перехватчики были переброшены под Калининград в четверг, 18 августа. Они будут нести круглосуточное дежурство. «На аэродроме Чкаловск будет организовано круглосуточное боевое дежурство самолетов МиГ-31 с гиперзвуковым авиационным комплексом «Кинжал»», – говорится в сообщении ведомства.

В ходе полета МиГ-31 отработали взаимодействие с истребительной авиацией 6-й армии ВВС и ПВО и морской авиацией Балтийского флота, добавили в Минобороны.

Ранее в оборонном ведомстве заявляли, что гиперзвуковые ракеты «Кинжал» применяются в специальной военной операции на Украине.

Москва, Наталья Петрова

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