Пригожин рассказал о возложении цветов к могиле погибшего в ходе СВО россиянина

В Сети появилось фотография бизнесмена Евгения Пригожина, снятая на кладбище в Петергофе. По данным военного корреспондента Владлена Татарского, предприниматель посетил могилу бывшего заключенного Александра Романовского. Журналисты издания «Век» поинтересовались, какова была цель визита, у самого предпринимателя. Его ответ опубликовала пресс-служба «Конкорд».

«Я действительно был на кладбище и возложил цветы на могилу человека, который ещё недавно был осуждённым, а 1 августа погиб, защищая от врага интересы нашей Родины. Своим посещением я хотел отдать дань уважения этим людям. Людям, которые с оружием в руках стоят насмерть за Россию», – приводит слова предпринимателя пресс-служба.

В ответе также опубликован снимок, на котором Пригожин возлагает букет алых роз к могиле. При этом ранее бизнесмен заявлял, что считает бывших заключенных не меньшими патриотами, чем, например олигархов, поскольку им уже нечего терять кроме своей Родины и чести.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

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