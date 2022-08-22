Житель Ленобласти поджег свою мать и приятеля

В Ленинградской области возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Мужчина поджег свою мать и знакомого, а затем пытался скрыться с места преступления.

По данным регионального управления Следственного комитета, инцидент произошел 20 августа в беседке около жилых домов в одном из населенных пунктов Бокситогорского района. 31-летний мужчина поссорился с матерью и приятелем, с которыми распивал спиртное.

«В ходе конфликта, из личной неприязни, с целью убийства обвиняемый облил легковоспламеняющейся жидкостью свою мать и 39-летнего мужчину, после чего совершил поджег и скрылся с места преступления», – сообщили в СКР.

Пострадавшие были госпитализированы с ожогами в тяжелом состоянии. Подозреваемого задержали.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

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