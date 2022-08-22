Хуже, чем отставка: Беглов занял последнее место в рейтинге PRAVDASERM

Губернатор Петербурга Александр Беглов занял последнее место из 85 среди других глав регионов в рамках авторитетного рейтинга PRAVDASERM. Аналитики отмечают, что эту позицию градоначальник сохраняет уже второй месяц подряд.

Рейтинг PRAVDASERM опубликован по итогам июля 2022 года. Беглов в нем занял 85 место из 85. В тройке лидеров – главы Саратовской, Тамбовской и Калужской областей.

Аналитики отмечают, что Беглов в этом рейтинге стал единственным, кто имеет отрицательный показатель публичной репутации. Уже второй месяц подряд глава Петербурга оказывается на последнем месте среди коллег-руководителей регионов РФ. Согласно отчету PRAVDASERM, Беглов набрал лишь 41 балл, что означает отрицательную репутацию. Главы регионов с такими показателями обычно обрастают скандалами в СМИ, а на предстоящих выборах имеют большие проблемы с поддержкой среди населения.

«Для главы региона это хуже, чем отставка», – отмечается в отчете.

Губернатор Петербурга Александр Беглов действительно является постоянным объектом для критики со стороны СМИ и горожан. Общественность порицает градоначальника за проваленные реформы и некомпетентность при решении локальных проблем. Так, глава Северной столицы в 2022 году провалил мусорную и транспортную реформы. В первом случае непрофессионализм чиновника привел к росту популяции грызунов, появлению стихийных свалок и ухудшению экологических показателей в целом. Во втором – к исчезновению удобных маршрутов, увеличению числа ДТП на общественном транспорте и пожарам на новой технике.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

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